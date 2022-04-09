Роналду разбил телефон фаната после поражения «МЮ»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разбил телефон болельщика после матча против "Эвертона" в чемпионате Англии по футболу. Об этом в субботу сообщает телеканал Sky Sports.

Фото: EPA-EFE/TIM KEETON EPA-EFE/TIM KEETON

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Эвертона".

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" начал проверку эпизода. Инцидент произошел, когда Роналду уходил с поля в подтрибунное помещение после окончания матча, футболист рукой откинул телефон, протянутый к нему болельщиком.