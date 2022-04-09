Роналду разбил телефон фаната после поражения «МЮ»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разбил телефон болельщика после матча против "Эвертона" в чемпионате Англии по футболу. Об этом в субботу сообщает телеканал Sky Sports.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Эвертона".
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" начал проверку эпизода. Инцидент произошел, когда Роналду уходил с поля в подтрибунное помещение после окончания матча, футболист рукой откинул телефон, протянутый к нему болельщиком.
"Манчестер Юнайтед" располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко в 31 матче. "Эвертон" занимает 17-е место, набрав 28 очков в 30 матчах. Следующий матч "Манчестер Юнайтед" сыграет 16 апреля дома против "Норвича", "Эвертон" дома 20 апреля проведет перенесенную игру 18-го тура с "Лестером".