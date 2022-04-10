"Спартак" разгромил "Арсенал"

Московский "Спартак" дома со счетом 3:0 обыграл тульский "Арсенал" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Москве на "Открытие Банк - Арене".

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В составе победителей голы забили Роман Зобнин (53-я минута) и Шамар Николсон (57 и 75). Ямайский нападающий забил шесть голов в шести официальных матчах за красно-белых. На 26-й минуте гол забил защитник "Арсенала" Урош Радакович, однако главный арбитр матча Вячеслав Безбородов отменил взятие ворот после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 11-й минуте Безбородов принял решение не назначать пенальти в ворота "Спартака" после просмотра VAR. На 86-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник "Арсенала" Кингс Кангва.

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"Спартак" не проигрывает "Арсеналу" с 4 ноября 2019 года, тогда красно-белые на своем поле уступили команде из Тулы со счетом 0:1. После этого команды встречались пять раз, четыре победы одержал "Спартак", один раз был зафиксирован ничейный результат.

Полузащитники "Спартака" Квинси Промес и Зелимхан Бакаев пропустили матч из-за дискомфорта, который игроки почувствовали после встречи с московским "Локомотивом" (0:1) 2 апреля.

Первый матч в РПЛ в составе "Спартака" провел защитник Никита Чернов, перешедший в команду 22 февраля. Игрок дебютировал за красно-белых 2 марта в матче Бетсити - Кубка России против краснодарской "Кубани" (6:1), выйдя на замену и проведя на поле 12 минут. Чернов является воспитанником московского ЦСКА, за основную команду красно-синих защитник провел 20 матчей, в которых не отметился голевыми действиями, в составе армейцев Чернов дважды становился обладателем Суперкубка России (2014, 2018). Также он выступал за калининградскую "Балтику", красноярский "Енисей" и екатеринбургский "Урал". За сборную России защитник сыграл два матча в 2015 году в возрасте 19 лет.