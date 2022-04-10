Абрамович захотел купить испанский клуб

Российский миллиардер Роман Абрамович захотел купить новый футбольный клуб после продажи лондонского «Челси». Об этом сообщает The Mirror.

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По информации источника, Абрамович нацелился на испанскую «Валенсию». По словам бывшего вице-президента клуба Мигеля Сорио, россиянин является одним из главных претендентов на приобретение команды. При этом он отметил, что «Валенсия» испытывает финансовые трудности.

После 30 матчей чемпионата Испании «Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды 41 очко.

5 апреля сообщалось, что Абрамович купил турецкий футбольный клуб «Гезтепе». Однако позже эта информация была опровергнута.