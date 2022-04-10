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9 часов назад

Абрамович нацелился на покупку нового клуба

Lenta.ruиещё 5

Российский миллиардер Роман Абрамович захотел купить новый футбольный клуб после продажи лондонского «Челси». Об этом сообщает The Mirror.

Абрамович захотел купить испанский клуб
Фото: ReutersReuters

По информации источника, Абрамович нацелился на испанскую «Валенсию». По словам бывшего вице-президента клуба Мигеля Сорио, россиянин является одним из главных претендентов на приобретение команды. При этом он отметил, что «Валенсия» испытывает финансовые трудности.

После 30 матчей чемпионата Испании «Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды 41 очко.

Абрамович купил футбольный клуб

5 апреля сообщалось, что Абрамович купил турецкий футбольный клуб «Гезтепе». Однако позже эта информация была опровергнута.

12 марта предприниматель был отстранен от управления «Челси» решением руководства Английской премьер-лиги. Ранее стало известно о его намерении продать команду. До этого россиянин передал контроль над клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». Решение принято на фоне санкций Великобритании в отношении Абрамовича и других российских бизнесменов.

Футбол,Роман Абрамович,
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