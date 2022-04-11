Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»

По информации TVP Sport, капитан сборной Польши согласовал условия контракта с каталонцами.

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Речь идет о трехлетнем многомиллионном контракте, утверждает журналист Interia Sport Себастьян Стасевски.

33-летний форвард сообщил о своем решении не продлевать соглашение с «Баварией» руководству мюнхенского клуба. Действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Сообщалось, что «Бавария» требует 65 млн евро за Левандовского, но при включении других игроков сумма может снизиться.