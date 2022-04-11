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5 часов назад

Суд определил размер алиментов Мамаева

Елена Прошина

Пресненский суд Москвы определил размер алиментов футболиста Павла Мамаева на содержание дочери от его бывшей жены, Аланы. Как сообщает РИА Новости, полузащитник «Химок» будет отдавать на ребенка треть от своих доходов.

Суд определил размер алиментов Мамаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решением суда определенно взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребенка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода, начиная с 4 августа 2021 года и до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон», — рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Напомним, что в начале 2021 года Алана и Павел Мамаевы развелись. Причиной стали регулярные измены со стороны футболиста, о которых после разрыва заявила модель. В браке у них родилась дочь Алиса, которой недавно исполнилось 8 лет. В ходе разбирательств суд постановил, что девочка будет жить со своей мамой.

Новой супругой футболиста стала подруга его бывшей жены Надежда Санько. Недавно она рассказала в соцсетях, что ждет ребенка от футболиста и находится на восьмом месяце беременности.

Футбол,Алана Мамаева,Павел Мамаев,
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