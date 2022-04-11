Суд определил размер алиментов Мамаева

Пресненский суд Москвы определил размер алиментов футболиста Павла Мамаева на содержание дочери от его бывшей жены, Аланы. Как сообщает РИА Новости, полузащитник «Химок» будет отдавать на ребенка треть от своих доходов.

«Решением суда определенно взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребенка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода, начиная с 4 августа 2021 года и до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон», — рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Напомним, что в начале 2021 года Алана и Павел Мамаевы развелись. Причиной стали регулярные измены со стороны футболиста, о которых после разрыва заявила модель. В браке у них родилась дочь Алиса, которой недавно исполнилось 8 лет. В ходе разбирательств суд постановил, что девочка будет жить со своей мамой.