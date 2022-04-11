Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «Рамблером» прокомментировала скандал с участием португальского форварда Криштиану Роналду, который произошел после матча АПЛ «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед».
9 апреля форвард манкунианцев после проигранного в Ливерпуле матча, уходя с поля в подтрибунное помещение, с силой выбил телефон из рук 14-летнего болельщика «Эвертона» Джейка Хардинга, который болен аутизмом. Полиция города начала расследование инцидента.
Журова также высказалась о возможном попадании португальца под действие распространенной сегодня в мире «культуры отмены».