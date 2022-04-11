«Можно ожидать всего, чего угодно, потому что их (футболистов - прим. ред.) как сильно любят, так и ненавидят. И эти перемены происходят очень быстро. Показательные вещи - излюбленный метод воздействия на спортсменов, на людей. К чему это обычно приводит? Я помню, что было, например, с (гольфистом) Тайгером Вудсом, чем все закончилось для такого спортсмена, как он. Общественное порицание привело к тому, что человек перестал играть на том уровне, на котором играл. Теперь болельщики ему только сочувствуют, аплодируя, когда он проходит мимо них. И это грустно, потому что, я думаю, еще несколько лет могли бы наслаждаться его игрой.



Спонсоры вправе отказаться от Роналду, такое бывает. Из-за риска. Это зависит от того, как эту ситуацию "раскрутят" в СМИ. Давайте говорить честно. Если ее сильно "раскрутят" - это одно дело, если это пройдет мимо - футболист все компенсирует, и на этом все закончится», - отметила собеседница «Рамблера».

Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ