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5 часов назад

«Заплатит по полной»: Журова прокомментировала скандал с участием Роналду

Семён Капранов
Светлана Журоваэксперт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «Рамблером» прокомментировала скандал с участием португальского форварда Криштиану Роналду, который произошел после матча АПЛ «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед».

Экс-футболист «Ливерпуля» раскритиковал Роналду

9 апреля форвард манкунианцев после проигранного в Ливерпуле матча, уходя с поля в подтрибунное помещение, с силой выбил телефон из рук 14-летнего болельщика «Эвертона» Джейка Хардинга, который болен аутизмом. Полиция города начала расследование инцидента.

«Спортсменам всегда надо контролировать свои эмоции. Потому что, в том числе, можно попасть вот в такую неловкую ситуацию. Это может быть случайность, а может быть и провокация, поэтому и в том, и в другом случае эмоции нужно контролировать... Произошедшее должно послужить уроком для Роналду. А что дальше сделают - это будут законные меры. Думаю, сейчас он заплатит за все по полной, адвокаты с той стороны постараются. Должно быть денежное наказание, но не в тюрьму же за это сажать. По большому счету это такое мелкое хулиганство, оно нанесло ребенку моральный ущерб, а также материальный в виде разбитого телефона. Роналду должен все это компенсировать и извиниться. Скорее всего, так и будет», - сказала Журова.
Светлана Журова
Светлана ЖуроваОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

Журова также высказалась о возможном попадании португальца под действие распространенной сегодня в мире «культуры отмены».

«Можно ожидать всего, чего угодно, потому что их (футболистов - прим. ред.) как сильно любят, так и ненавидят. И эти перемены происходят очень быстро. Показательные вещи - излюбленный метод воздействия на спортсменов, на людей. К чему это обычно приводит? Я помню, что было, например, с (гольфистом) Тайгером Вудсом, чем все закончилось для такого спортсмена, как он. Общественное порицание привело к тому, что человек перестал играть на том уровне, на котором играл. Теперь болельщики ему только сочувствуют, аплодируя, когда он проходит мимо них. И это грустно, потому что, я думаю, еще несколько лет могли бы наслаждаться его игрой.

Спонсоры вправе отказаться от Роналду, такое бывает. Из-за риска. Это зависит от того, как эту ситуацию "раскрутят" в СМИ. Давайте говорить честно. Если ее сильно "раскрутят" - это одно дело, если это пройдет мимо - футболист все компенсирует, и на этом все закончится», - отметила собеседница «Рамблера».
Светлана Журова
Светлана ЖуроваОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ
Футбол,Видео,Светлана Журова,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Госдума,
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