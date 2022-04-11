Экс-игрока сборной Украины уволили за слова о российских спортсменах

"Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас взять? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особенно и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок. Мы мирные люди", — сказал Леоненко.