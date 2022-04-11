Экс-игрока сборной Украины уволили за слова о российских спортсменах

Бывшего игрока сборной Украины и киевского "Динамо" Виктора Леоненко уволили с телеканала за слова о российских спортсменах, не высказывающих свою позицию о ситуации на Украине.
Виктор Леоненко вместе с известными украинскими футболистами, завершившими карьеру, поучаствовал в благотворительном матче. После чего ответил на ряд вопросов, один из которых был о позиции российских спортсменов, которые не высказываются о ситуации на Украине.
"Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас взять? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особенно и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок. Мы мирные люди", — сказал Леоненко.
После чего директор телеканала "Футбол" Александр Денисов в своем Instagram сообщил об увольнении специалиста. Леоненко родился в Тюмени. С 1992 года он стал играть за сборную Украины.
Экс-футболист известен по выступлениям за киевское "Динамо", в России он играл за московское "Динамо".
Ранее сообщалось, что украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев вступился за россиян, которые не высказываются публично по поводу Украины.