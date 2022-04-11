Роналду избежит наказания от "МЮ" за разбитый телефон фаната

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет наказан за то, что разбил мобильный телефон 14-летнего болельщика по окончании матча 32-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:1), сообщает The Sun.

Фото: Twitter Twitter

По сведениям источника, руководство английского клуба удовлетворено тем, что футболист принес в инстаграме извинения, которые, впрочем, не устроили маму мальчика. При этом разбирательство инцидента продолжит полиция.