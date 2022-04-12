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7 часов назад

Хвича Кварацхелия станет игроком «Наполи» со следующего сезона

Чемпионат.comиещё 10

Полузащитник «Динамо» Батуми Хвича Кварацхелия станет игроком «Наполи» со следующего сезона, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Кварацхелия станет игроком «Наполи»
Фото: ТАССТАСС

«Наполи» согласовал последние детали контракта с Кварацхелией. По словам источника, грузин будет выступать за неаполитанцев со следующего сезона.

Хвича Кварацхелия с 31 марта 2022 года выступает за грузинский футбольный клуб «Динамо» Батуми после приостановления контракта с казанским «Рубином». В этом сезоне игрок провёл два матча в чемпионате Грузии, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб готов заплатить за футболиста € 8 млн и предложить ему контракт сроком на 5 лет.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хвичи Кварацхелии в €16 млн.

Футбол,Фабрицио Романо,Динамо,
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