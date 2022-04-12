Сегодня, 12 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал». Саму Чуквезе сравнял счёт в игре. «Бавария» потеряла мяч в чужой штрафной и получила в ответ быструю контратаку. Хуан Фойт на левом фланге выполнил передачу на Жерара Морено, тот от края штрафной здорово прострелил на Чуквезе, и Саму от правого края вратарской ударил под перекладину. В первом тайме Левандовски грубо сбил Рауля Альбиоля, за что получил жёлтую карточку. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Бавария» — «Вильярреал». Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).