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2 часа назад

Лемар хочет вернуться в сборную Франции

Евро-футбол.Ру

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар заявил, что хотел бы вернуться в сборную Франции и поехать на чемпионат мира в Катар.

Лемар хочет вернуться в сборную Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для меня это огромная цель. Я всегда ставил перед собой эту цель — быть в списке сборной на чемпионат мира. Но все игроки важны, поэтому я должен показать, чего я стою, показать свою ценность тренеру», - сказал Лемар в интервью AFP.

Победитель ЧМ-2018 пропустил три последних международных вызова, в том числе победную кампанию Лиги наций осенью прошлого года. В последний раз Лемар выступал за сборную в матче против Боснии в сентябре прошлого года.

Футбол,Тома Лемар,
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