Польский клуб расторг контракт с российским футболистом

Российский полузащитник Евгений Башкиров покинул польский футбольный клуб «Заглембе». Сообщение об уходе Башкирова из команды появилось на сайте клуба.
Башкиров начал выступать за «Заглембе» зимой 2020 года. За это время он провел за команду в общей сложности 45 игр, отметился пятью голами и двумя результативными передачами.
«Башка, спасибо за игру в медно-бело-зеленых тонах и удачи в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении.
Соглашение с 30-летним полузащитником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Воспитанник петербургского «Зенита» перешел в польский клуб из казанского «Рубина». В России Башкиров также выступал за «Томь» и «Крылья Советов».
В нынешнем сезоне «Заглембе» занимает 15-е место в чемпионате Польши, набрав 31 очко в 28 матчах.
Ранее сообщалось, что Чехия отказала в выдаче рабочей визы российскому полузащитнику Максиму Матвееву и защитнику Евгению Назарову. Матвееву пришлось расторгнуть контракт с клубом «Динамо» из Ческе-Будеёвице, а Назарову – с ФК «Богемианс-1905».