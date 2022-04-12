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3 часа назад

Польский клуб расторг контракт с российским футболистом

Вероника Полынина

Российский полузащитник Евгений Башкиров покинул польский футбольный клуб «Заглембе». Сообщение об уходе Башкирова из команды появилось на сайте клуба.

Польский клуб расторг контракт с российским футболистом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Башкиров начал выступать за «Заглембе» зимой 2020 года. За это время он провел за команду в общей сложности 45 игр, отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

«Башка, спасибо за игру в медно-бело-зеленых тонах и удачи в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении.

Соглашение с 30-летним полузащитником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Воспитанник петербургского «Зенита» перешел в польский клуб из казанского «Рубина». В России Башкиров также выступал за «Томь» и «Крылья Советов».

В нынешнем сезоне «Заглембе» занимает 15-е место в чемпионате Польши, набрав 31 очко в 28 матчах.

Ранее сообщалось, что Чехия отказала в выдаче рабочей визы российскому полузащитнику Максиму Матвееву и защитнику Евгению Назарову. Матвееву пришлось расторгнуть контракт с клубом «Динамо» из Ческе-Будеёвице, а Назарову – с ФК «Богемианс-1905».

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