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2 часа назад

«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Чемпионат.com

Сегодня, 12 апреля, проходил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал». Противостояние завершилось со счётом 1:1.

«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Фото: ReutersReuters

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счёт в игре на 52-й минуте. Дани Парехо ошибся на своей половине поля, потеряв мяч. «Бавария» провела быструю атаку, в концовке которой Томас Мюллер выполнил передачу на Левандовского, а тот у линии штрафной пробил низом в правый угол мимо голкипера. На 88-й минуте Самуэль Чуквезе сравнял счёт в матче. «Бавария» потеряла мяч в чужой штрафной и получила в ответ быструю контратаку. Хуан Фойт на левом фланге выполнил передачу на Жерара Морено, тот от края штрафной здорово прострелил на Чуквезе, и Самуэль от правого края вратарской ударил под перекладину.

В первом тайме Левандовски грубо сбил Рауля Альбиоля, за что получил жёлтую карточку.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Бавария» — «Вильярреал».

Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).

Футбол,Хуан Фойт,Рауль Альбиоль,Томас Мюллер,Роберт Левандовски,УЕФА,
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