Карло Анчелотти установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти повторил рекорд Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью в Лиге чемпионов, сообщается в «твиттере» B/R Football.

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По данным источника, Анчелотти в восьмой раз в карьере добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Ранее это удавалось только Моуринью и Гвардиоле.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» обыграл «Челси». В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счётом 3:1. В ответной встрече «Королевский клуб» проиграли со счётом 2:3, но по итогам двух матчей вышел в полуфинал турнира.

13 апреля «Атлетико» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» встретится с «Бенфикой».