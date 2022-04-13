Раноккья близок к уходу из «Интера»

Итальянский защитник «Интера» Андреа Раноккья близок к расставанию с «Интером» после одиннадцати лет выступлений в составе клуба. Как сообщает Calciomercato.it, руководство клуба уже уведомило агента игрока о том, что не будет активировать опцию о продлении контракта с ним.

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В нынешнем сезоне футболист провел в составе «Интера» всего лишь пять матчей, что и является красноречивым ответом на вопрос, почему расставание подходит к концу.