«Спартак» изменил логотип клуба по просьбе болельщиков

Московский «Спартак» внес изменения в обновленный логотип клуба по просьбе болельщиков, сообщает пресс-служба «красно-белых».
Также «Спартак» представил специальную эмблему в честь столетия клуба.
— «Здесь каждый важен» — не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали.
Кроме того, представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento, — говорится на официальном сайте «Спартака».
После 24-х туров «красно-белые» находятся 9-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 30 очков.