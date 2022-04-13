Широков: "Зачем русским игрокам в Европу?"

«Для чего вы их куда-то посылаете? Чтобы они посидели? Последние люди, уехавшие в Европу, играли в основном составе сборной — они даже не пробились. Вы хотите, чтобы средний игрок уехал и просто так посидел? Пусть здесь приносят пользу: мы их воспитывали, поэтому пусть нас радуют», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.