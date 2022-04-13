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3 часа назад

Широков: зачем русским игрокам в Европу? Чтобы сидеть? Мы их воспитывали, пусть радуют нас

Чемпионат.comиещё 4

Бывший сборной России Роман Широков поделился мнением о том, нужно ли российским футболистам уезжать за границу.

Широков: "Зачем русским игрокам в Европу?"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Для чего вы их куда-то посылаете? Чтобы они посидели? Последние люди, уехавшие в Европу, играли в основном составе сборной — они даже не пробились. Вы хотите, чтобы средний игрок уехал и просто так посидел? Пусть здесь приносят пользу: мы их воспитывали, поэтому пусть нас радуют», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, потеряла возможность поехать на мировое первенство в Катаре. А московский «Спартак» покинул Лигу Европы, так и не сыграв свои матчи на стадии 1/8 финала.

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