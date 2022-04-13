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1 час назад

Российские сборная и клубы удалены из симулятора FIFA 22

Матч ТВиещё 7

EA выпустила девятый патч для FIFA 22: теперь в футбольном симуляторе полностью удалили российскую национальную команду и клубы из России.

Российские сборная и клубы удалены из симулятора FIFA 22
Фото: ТАССТАСС

Стадион «Открытие Банк Арена» и различная российская атрибутика также исчезли.

Если у пользователя любимой командой был выбран клуб из России, то он автоматически будет изменен на «ПСЖ». Российские футболисты в игре останутся.

Обновлены лица футболистов, комплекты формы, виды стадионов, рекламных щитов, трофеев, флагов, логотипов, баннеров, а также фонов для интервью.

Обновление доступно для ПК, а на консолях должно выйти в ближайшее время.

ФИФА и УЕФА в феврале отстранили все российские команды от участия в своих турнирах. Национальная команда России не примет участие в ЧМ-2022 в Катаре.

Футбол,УЕФА,
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