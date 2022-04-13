Российские сборная и клубы удалены из симулятора FIFA 22

EA выпустила девятый патч для FIFA 22: теперь в футбольном симуляторе полностью удалили российскую национальную команду и клубы из России.

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Стадион «Открытие Банк Арена» и различная российская атрибутика также исчезли.

Если у пользователя любимой командой был выбран клуб из России, то он автоматически будет изменен на «ПСЖ». Российские футболисты в игре останутся.

Обновлены лица футболистов, комплекты формы, виды стадионов, рекламных щитов, трофеев, флагов, логотипов, баннеров, а также фонов для интервью.

Обновление доступно для ПК, а на консолях должно выйти в ближайшее время.