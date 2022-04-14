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5 часов назад

Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов

Lenta.ruиещё 34

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Испанский специалист в девятый раз вывел свою команду в полуфинал турнира. Ему четырежды удавалось это с каталонской «Барселоной», трижды — с мюнхенской «Баварией», дважды — с «Манчестер Сити», который он тренирует с 2016 года. Гвардиола обошел по этому показателю Жозе Моуринью и Карло Анчелотти, которые выводили свои команды в полуфинал по восемь раз. Под его руководством «Барселона» два раза становилась чемпионом турнира в 2009 и 2011 годах.

Ранее 13 апреля «Сити» сыграл вничью (0:0) с мадридским «Атлетико» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Такой результат позволил «горожанам» выйти в полуфинал турнира по итогам двухматчевого противостояния. В первом матче «Сити» добился победы с минимальным счетом. Забитым мячом в той встрече отметился бельгийский хавбек Кевин Де Брейне.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. Изначально решающий матч должен был принять Санкт-Петербург, однако на фоне ситуации на Украине УЕФА принял решение о переносе встречи на стадион «Стад де Франс» в Париже.

Действующим обладателем кубка Лиги чемпионов является лондонский «Челси», вылетевший в текущем розыгрыше после проигрыша «Реалу» в четвертьфинале. В решающем матче в 2021 году команда обыграла «Манчестер Сити».

Футбол,Карло Анчелотти,Реал,УЕФА,
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