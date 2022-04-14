Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов

Испанский специалист в девятый раз вывел свою команду в полуфинал турнира. Ему четырежды удавалось это с каталонской «Барселоной», трижды — с мюнхенской «Баварией», дважды — с «Манчестер Сити», который он тренирует с 2016 года. Гвардиола обошел по этому показателю Жозе Моуринью и Карло Анчелотти, которые выводили свои команды в полуфинал по восемь раз. Под его руководством «Барселона» два раза становилась чемпионом турнира в 2009 и 2011 годах.