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7 часов назад

Врачей обвинили в убийстве Марадоны

News.ru

Лечащих врачей экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны обвинили в его непредумышленном убийстве. Им грозят реальные тюремные сроки. Об этом сообщает AFP.

Врачей обвинили в убийстве Марадоны
Фото: ReutersReuters

Среди обвиняемых — нейрохирург и семейный врач Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачов и психолог Карлос Диас. Прокуратура настаивает на том, что они совершили убийство по халатности. Омечается, что они давали Марадоне такое лечение, которое могло привести к его смерти, о чём сами врачи не могли не знать. В частности ошибочным считается лечение на дому.

Если приговор суда будет обвинительным, то они могут получить сроки от восьми до 25 лет тюремного заключения.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Согласно информации медицинской комиссии, чемпион мира-1986 умер во сне, между 04:00 и 06:00. Причиной смерти, по версии медиков, стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отёку легких. Спустя три дня в качестве возможной причины была названа несвоевременная и плохо оказанная медицинская помощь.

Футбол,Диего Марадона,
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