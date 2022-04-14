Врачей обвинили в убийстве Марадоны

Лечащих врачей экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны обвинили в его непредумышленном убийстве. Им грозят реальные тюремные сроки. Об этом сообщает AFP.

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Среди обвиняемых — нейрохирург и семейный врач Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачов и психолог Карлос Диас. Прокуратура настаивает на том, что они совершили убийство по халатности. Омечается, что они давали Марадоне такое лечение, которое могло привести к его смерти, о чём сами врачи не могли не знать. В частности ошибочным считается лечение на дому.

Если приговор суда будет обвинительным, то они могут получить сроки от восьми до 25 лет тюремного заключения.