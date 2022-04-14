Киевское «Динамо» расторгло контракт с сыном чиновника из ЛНР

Киевское «Динамо» расторгло контракт с футболистом юношеской команды Артуром Уваровым, назвав его «сыном врага Украины». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт клуба.
По данным агентства, о том, что 18-летний Артур является сыном заместителя главы комитета народного совета ЛНР по вопросам госбезопасности и обороны Максима Уварова, который находится в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец», руководству «Динамо» стало 14 апреля.
«Мы не одобряем "сталинские методы", в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ! Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком», — говорится в сообщении.
В нем также указывается, что Уваров скрыл, что является «сыном врага Украины», ему необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в «военной агрессии» против страны.
Услышав о данной новости, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре со «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Химки» готовы оказать помощь футболисту, приняв в клуб.