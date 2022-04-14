Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
4 часа назад

Киевское «Динамо» расторгло контракт с сыном чиновника из ЛНР

Елена Прошина

Киевское «Динамо» расторгло контракт с футболистом юношеской команды Артуром Уваровым, назвав его «сыном врага Украины». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт клуба.

Киевское «Динамо» расторгло контракт с сыном чиновника из ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, о том, что 18-летний Артур является сыном заместителя главы комитета народного совета ЛНР по вопросам госбезопасности и обороны Максима Уварова, который находится в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец», руководству «Динамо» стало 14 апреля.

t.me/c/1556878897/40307

«Мы не одобряем "сталинские методы", в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ! Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком», — говорится в сообщении.

В нем также указывается, что Уваров скрыл, что является «сыном врага Украины», ему необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в «военной агрессии» против страны.

Услышав о данной новости, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре со «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Химки» готовы оказать помощь футболисту, приняв в клуб.

Футбол,Артур Уваров,Максим Уваров,Роман Терюшков,Динамо,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители