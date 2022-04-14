Самедов ответил на обвинения Лельчук

Бывший полузащитник сборной России и экс-селекционер московского «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов ответил на обвинения агента Полины Лельчук в домогательствах. По его словам, она просто решила попиариться на нем, передает «Спорт-Экспресс».
Ранее в интервью «Матч ТВ» Лельчук заявила, что Самедов в ходе работы позволял себе с ней флиртовать и касаться личных вопросов.
«Я привык, как и другие мои успешные коллеги, что мы вызываем интерес не только с профессиональной точки зрения, но и с медийной. Честно говоря, думал, что люди, которые используют чужой имидж для своих целей, — это пережиток. Оказалось нет. Нечего ей комментировать, нечего ей мне сказать, нечего рассказать о своих кейсах, не хватает совести и смелости раскрыть истинное отношение к игрокам. Надеюсь, эта статья и ее жизненная позиция раскроет истинное положение дел. Профессиональных успехов ей», — заявил Самедов.
Стоит отметить, что Лельчук является самой известной женщиной-агентом в России, у которой есть лицензия Российского футбольного союза. В основном она ведет дела молодых игроков «Локомотива», «Спартака» и «Динамо».