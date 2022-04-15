Нападающий «Локомотива» высказался о возможном отъезде из России

«Были ли мысли покинуть страну? Никогда не думал уехать из «Локомотива». Эту тему даже не обсуждал с агентом и летом не планирую никуда уходить», — сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.