«Динамо» одержало победу над «Ахматом»

Московское «Динамо» одержало уверенную победу в домашнем матче с грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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На 59-й минуте форвард бело-голубых Федор Смолов получил передачу от Дениса Макарова и нанес точный удар в дальний верхний угол ворот Виталия Гудиева. На 79-й минуте Константин Тюкавин после паса от Антона Шунина увеличил преимущество своей команды.

Благодаря этой победе подопечные Сандро Шварца сравнялись по очкам с петербургским «Зенитом». У обеих команд теперь по 52 балла, однако сине-бело-голубые свою встречу этого тура проведут завтра, 16 апреля, на своем поле с екатеринбургским «Уралом». Начало в 16.30 (мск).

«Ахмат» после этой неудачи остается на восьмой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Динамо» в гостях померится силами с ЦСКА. Встреча пройдет 24 апреля. «Ахмат» поедет Сочи, где на день раньше сразится с одноименным клубом.