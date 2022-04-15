«Динамо» одержало победу над «Ахматом»

Московское «Динамо» одержало уверенную победу в домашнем матче с грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На 59-й минуте форвард бело-голубых Федор Смолов получил передачу от Дениса Макарова и нанес точный удар в дальний верхний угол ворот Виталия Гудиева. На 79-й минуте Константин Тюкавин после паса от Антона Шунина увеличил преимущество своей команды.
Благодаря этой победе подопечные Сандро Шварца сравнялись по очкам с петербургским «Зенитом». У обеих команд теперь по 52 балла, однако сине-бело-голубые свою встречу этого тура проведут завтра, 16 апреля, на своем поле с екатеринбургским «Уралом». Начало в 16.30 (мск).
«Ахмат» после этой неудачи остается на восьмой строчке турнирной таблицы.
В следующем туре «Динамо» в гостях померится силами с ЦСКА. Встреча пройдет 24 апреля. «Ахмат» поедет Сочи, где на день раньше сразится с одноименным клубом.
Ранее спортивный директор столичного «Спартака» Лука Каттани на YouTube-канале «Коммент.Шоу» пошутил, что не знает команду под названием «Зенит».