Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
3 часа назад

"Динамо" уверенно обыграло "Ахмат" в матче 25-го тура РПЛ

Газета.Ruиещё 9

Московское «Динамо» одержало уверенную победу в домашнем матче с грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» одержало победу над «Ахматом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 59-й минуте форвард бело-голубых Федор Смолов получил передачу от Дениса Макарова и нанес точный удар в дальний верхний угол ворот Виталия Гудиева. На 79-й минуте Константин Тюкавин после паса от Антона Шунина увеличил преимущество своей команды.

Благодаря этой победе подопечные Сандро Шварца сравнялись по очкам с петербургским «Зенитом». У обеих команд теперь по 52 балла, однако сине-бело-голубые свою встречу этого тура проведут завтра, 16 апреля, на своем поле с екатеринбургским «Уралом». Начало в 16.30 (мск).

«Ахмат» после этой неудачи остается на восьмой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Динамо» в гостях померится силами с ЦСКА. Встреча пройдет 24 апреля. «Ахмат» поедет Сочи, где на день раньше сразится с одноименным клубом.

Ранее спортивный директор столичного «Спартака» Лука Каттани на YouTube-канале «Коммент.Шоу» пошутил, что не знает команду под названием «Зенит».

Футбол,Константин Тюкавин,Сандро Шварц,Виталий Гудиев,Федор Смолов,Антон Шунин,Денис Макаров,Динамо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители