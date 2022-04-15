"Ренн" - "Монако": Головин сделал голевую передачу

В стартовом матче 32-го тура Лиги 1 "Ренн" принимает "Монако". После 1-го тайма счет в игре на "Роазон Парк" ничейный - 1:1. На 3-й минуте хозяева открыли счет - гол на счету полузащитника Флавьена Тэт. На 12-й минуте монегаски отыгрались - забил защитник Вандерсон, голевой пас на него отдал российский полузащитник "Монако" Александр Головин. Для Головина это 8 результативная передача в текущем сезоне.