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1 час назад

"Ренн" - "Монако": Головин сделал голевую передачу

Rusfootballиещё 10

В стартовом матче 32-го тура Лиги 1 "Ренн" принимает "Монако". После 1-го тайма счет в игре на "Роазон Парк" ничейный - 1:1. На 3-й минуте хозяева открыли счет - гол на счету полузащитника Флавьена Тэт. На 12-й минуте монегаски отыгрались - забил защитник Вандерсон, голевой пас на него отдал российский полузащитник "Монако" Александр Головин. Для Головина это 8 результативная передача в текущем сезоне.

"Ренн" - "Монако": Головин сделал голевую передачу
Фото: Getty imagesGetty images

В турнирной таблице Лиги 1 "Ренн" занимает 3-е место, набрав в 31 матче 56 очков. Монегаски располагаются на 6-й строчке, имея в своем активе 50 баллов.

Полузащитник Александр Головин в текущем сезоне Лиги 1 провел 20 матчей, на его счету 2 забитых мяча.

Футбол,Александр Головин,
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