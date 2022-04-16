Смолов обогнал Дзюбу в бомбардирской гонке РПЛ

Нападающий "Динамо" Федор Смолов принес победу своей команде в матче с "Ахматом" в 25 туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игрок отличился на 59-й минуте матча. Этот гол стал для 32-летнего игрока 11-м в сезоне.
Таким образом он обошел в списке лучших бомбардиров нападающего "Зенита" Артема Дзюбу. На счету Дзюбы также 11 голов, но четыре из них забиты с пенальти, в то время как Смолов лишь два раза забивал после назначения "одиннадцатиметрового". Форвард занимает четвертое место по количеству голов в истории РПЛ, уступая только Роману Павлюченко, Александру Кержакову и Артему Дзюбе.
Лидирует в рейтинге лучших бомбардиров текущего сезона нападающий "Уфы" Гамид Агаларов. В его активе 16 голов. Стоит отметить, что семь из 11 голов в этом розыгрыше РПЛ Смолов забил, выступая за московский "Локомотив". Этой зимой форвард перебрался в стан бело-голубых. Он является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 2007 по 2015 год. "Динамо" после 25 игр набрало 52 очка, столько же у петербургского "Зенита". Подопечные Сергея Семака проведут свой матч 16 апреля против "Урала". Тройку лидеров замыкает ЦСКА (43 очка).