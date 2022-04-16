Смолов обогнал Дзюбу в бомбардирской гонке РПЛ

Нападающий "Динамо" Федор Смолов принес победу своей команде в матче с "Ахматом" в 25 туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игрок отличился на 59-й минуте матча. Этот гол стал для 32-летнего игрока 11-м в сезоне.

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Таким образом он обошел в списке лучших бомбардиров нападающего "Зенита" Артема Дзюбу. На счету Дзюбы также 11 голов, но четыре из них забиты с пенальти, в то время как Смолов лишь два раза забивал после назначения "одиннадцатиметрового". Форвард занимает четвертое место по количеству голов в истории РПЛ, уступая только Роману Павлюченко, Александру Кержакову и Артему Дзюбе.