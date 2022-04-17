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41 минуту назад

Фанаты "Барселоны" избили экс-форварда "Айнтрахта" на глазах жены

Газета.Ruиещё 2

Болельщики «Барселоны» избили бывшего футболиста «Айнтрахта» Мартина Фенина, который приехал поддержать франкфуртский клуб в столицу Каталонии в четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Фанаты "Барселоны" избили экс-форварда "Айнтрахта" на глазах жены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом Фенин сообщил в социальных сетях. Инцидент произошел после матча «Барселона» — «Айнтрахт». Болельщики каталонцев напали на Фенина, который приехал на встречу как обычный болельщик. По словам 35-летнего чеха, его избили на глазах жены.

Матч состоялся 14 апреля и закончился победой «Айнтрахта» со счетом 3:2. Первый матч между командами завершился ничьей 16. Таким образом, «Барселона» вылетела из розыгрыша турнира.

«Барселона» попала во второй по значимости кубковый турнир Европы впервые за 17 лет. Подопечные Хави заняли третью строчку в своем квартете на групповом этапе Лиги чемпионов и не смогли попасть в плей-офф.

Фенин выступал за «Айнтрахт» с 2008 по 2011 год. С 2007 по 2011 год нападающий играл за национальную сборную Чехии.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал тот факт, что на домашнем матче 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» присутствовало 20 тысяч болельщиков гостевой команды.

Футбол,Мартин Фенин,
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