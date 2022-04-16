"Рубин" потроллил форварда "Спартака" Соболева после матча РПЛ

Пресс-служба казанского «Рубина» потроллила форварда московского «Спартака» Александра Соболева после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: Twitter Twitter

Нападающему удалось забить гол, который принес красно-белым ничью (1:1).

В своем Telegram-канале казанцы опубликовали отрывок из флеш-интервью Соболева после игры, в котором заменили речь игрока криками дельфинов, подписав видео: «Говорят, Александр Соболев в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной».

Красно-белые после 25 туров остаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Паоло Ваноли 31 очко. «Рубин» расположился на 12-м месте с 26 баллами. Лидирует петербургский — «Зенит», набравший 55 очков.

В следующем туре москвичи в гостях померятся силами с «Ростовом». Встреча пройдет 24 апреля. «Рубин» в этот же день на своем поле сыграет с тульским «Арсеналом».