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1 час назад

"Рубин" потроллил форварда "Спартака" Соболева после матча РПЛ

Газета.Ruиещё 2

Пресс-служба казанского «Рубина» потроллила форварда московского «Спартака» Александра Соболева после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Рубин" потроллил форварда "Спартака" Соболева после матча РПЛ
Фото: TwitterTwitter

Нападающему удалось забить гол, который принес красно-белым ничью (1:1).

В своем Telegram-канале казанцы опубликовали отрывок из флеш-интервью Соболева после игры, в котором заменили речь игрока криками дельфинов, подписав видео: «Говорят, Александр Соболев в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной».

Красно-белые после 25 туров остаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Паоло Ваноли 31 очко. «Рубин» расположился на 12-м месте с 26 баллами. Лидирует петербургский — «Зенит», набравший 55 очков.

В следующем туре москвичи в гостях померятся силами с «Ростовом». Встреча пройдет 24 апреля. «Рубин» в этот же день на своем поле сыграет с тульским «Арсеналом».

Ранее экс-хавбек «Спартака» Юрий Гаврилов назвал игру красно-белых с «Рубином» мусором.

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