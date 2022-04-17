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1 час назад

"Сочи" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАССиещё 8

Футболисты "Сочи" на своем поле сыграли вничью с московским "Локомотивом" со счетом 2:2 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и упустили возможность подняться на третье место в турнирной таблице. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Сочи" и "Локомотив" сыграли вничью
Фото: ТАССТАСС

Забитыми мячами в составе "Сочи" отметились Тимофей Маргасов (11-я минута) и Родриго (43). У "Локомотива" дважды отличился Вильсон Изидор (36, с пенальти и 49).

Изидор забил семь мячей в шести матчах за "Локомотив". Француз стал первым футболистом железнодорожников, который отличился в шести играх чемпионата России подряд. На 88-й минуте после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) не был засчитан гол игрока "Сочи" Кристиана Нобоа.

Во втором тайме после единоборства в штрафной площади хозяев на газоне оказались нападающий "Локомотива" Ян Кухта и защитник "Сочи" Родриго. Кухта сделал движение коленом в грудь лежавшему Родриго, после чего бразилец отмахнулся от соперника ногой. Главный арбитр встречи Василий Казарцев после помощи VAR на 60-й минуте удалил с поля обоих игроков. После удалений в подтрибунном помещении произошла стычка с участием нескольких игроков команд.

К основному времени второго тайма было добавлено девять минут. На седьмой добавленной минуте после удара футболиста "Локомотива" Дмитрия Рыбчинского с линии вратарской мяч с линии ворот выбил защитник "Сочи" Ваня Дркушич.

"Сочи" после 25 матчей набрал 43 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице. Южане отстают от московского ЦСКА, занимающего третье место, на одно очко. "Локомотив" с 38 очками в 24 играх располагается на шестой строчке. В следующем туре "Сочи" 23 апреля примет грозненский "Ахмат", "Локомотив" в тот же день на своем поле сыграет с "Нижним Новгородом".

Футбол,Ян Кухта,Василий Казарцев,Дмитрий Рыбчинский,Тимофей Маргасов,Кристиан Нобоа,
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