Роналду сообщил о смерти сына

Португальский футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.
«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем… Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время», - написал Роналду в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).
Осенью прошлого года нападающий «Манчестер Юнайтед» сообщил, что его жена Джорджина Родригес беременна двойней. В декабре стало известно, что в семье появятся мальчик и девочка.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года, в 2019 году пара поженилась во время тайной церемонии. В 2017 году появился на свет первый совместный ребенок пары – дочь Алана Мартина. В том же году суррогатная мать родила супругам близнецов Эву Марию дос Сантос и Матео. Также Роналду воспитывает 12-летнего сына Криштиану-младшего, имя его матери спортсмен не раскрывает.