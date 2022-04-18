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1 час назад

Роналду сообщил о смерти сына

Вероника Полынина

Португальский футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.

Роналду сообщил о смерти сына
Фото: ReutersReuters

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем… Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время», - написал Роналду в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

Осенью прошлого года нападающий «Манчестер Юнайтед» сообщил, что его жена Джорджина Родригес беременна двойней. В декабре стало известно, что в семье появятся мальчик и девочка.

Девушка Роналду показала фото с УЗИ

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года, в 2019 году пара поженилась во время тайной церемонии. В 2017 году появился на свет первый совместный ребенок пары – дочь Алана Мартина. В том же году суррогатная мать родила супругам близнецов Эву Марию дос Сантос и Матео. Также Роналду воспитывает 12-летнего сына Криштиану-младшего, имя его матери спортсмен не раскрывает.

Футбол,Алан Мартин,Джорджина Родригес,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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