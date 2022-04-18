Роналду сообщил о смерти сына

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем… Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время», - написал Роналду в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).