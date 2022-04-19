«Меня предупреждали, но мне нечего скрывать» — Пике про скандал с утечкой записей переговоров

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал утечку аудиозаписей переговоров с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом о лоббировании проведения Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.
Ранее El Confidencial предоставило документы, которые, по данным издания, подтверждают, что Рубиалес оказывал давление на власти Саудовской Аравии, чтобы они выплатили подконтрольной Пике компании 24 миллиона евро за проведение в стране Суперкубка Испании.
— Я собираюсь раскрыть свою роль, так как мне нечего скрывать. Мы хотели изменить формат проведения турнира. Саудовская Аравия была не единственным вариантом. Также у нас были предложения из США и Катара. До изменения формата RFEF зарабатывала на Суперкубке Испании всего 120 тысяч евро, после — 40 миллионов. Опубликованные аудиозаписи были вырваны из контекста, ведь единственная цель, которую я преследовал — помочь Рубиалесу найти рабочую формулу. Меня предупредили, что готовится такой материал, но я сказал, что для меня это не имеет никакого значения, так как я не преследовал никаких целей, ведь мне нечего скрывать.
Моя компания получает комиссию от проведения Суперкубка Испании напрямую от правительства Саудовской Аравии. Эта комиссия составляет 10-15%. Мы считаем, что это адекватная сумма, которую агентство взимает за проведение турнира. Обнародование аудиозаписей — злонамеренная утечка информации, и я прекрасно понимаю, кто именно за этим стоит, — приводит слова Пике Goal.
Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии с 2020 года.