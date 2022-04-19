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4 часа назад

«Меня предупреждали, но мне нечего скрывать» — Пике про скандал с утечкой записей переговоров

Матч ТВ

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал утечку аудиозаписей переговоров с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом о лоббировании проведения Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

«Меня предупреждали, но мне нечего скрывать» — Пике про скандал с утечкой записей переговоров
Фото: globallookpressgloballookpress

Ранее El Confidencial предоставило документы, которые, по данным издания, подтверждают, что Рубиалес оказывал давление на власти Саудовской Аравии, чтобы они выплатили подконтрольной Пике компании 24 миллиона евро за проведение в стране Суперкубка Испании.

— Я собираюсь раскрыть свою роль, так как мне нечего скрывать. Мы хотели изменить формат проведения турнира. Саудовская Аравия была не единственным вариантом. Также у нас были предложения из США и Катара. До изменения формата RFEF зарабатывала на Суперкубке Испании всего 120 тысяч евро, после — 40 миллионов. Опубликованные аудиозаписи были вырваны из контекста, ведь единственная цель, которую я преследовал — помочь Рубиалесу найти рабочую формулу. Меня предупредили, что готовится такой материал, но я сказал, что для меня это не имеет никакого значения, так как я не преследовал никаких целей, ведь мне нечего скрывать.
Моя компания получает комиссию от проведения Суперкубка Испании напрямую от правительства Саудовской Аравии. Эта комиссия составляет 10-15%. Мы считаем, что это адекватная сумма, которую агентство взимает за проведение турнира. Обнародование аудиозаписей — злонамеренная утечка информации, и я прекрасно понимаю, кто именно за этим стоит, — приводит слова Пике Goal.

Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии с 2020 года.

Футбол,Луис Рубиалес,Жерар Пике,
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