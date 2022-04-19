Криштиану сообщил о смерти новорождённого сына накануне игры с «Ливерпулем».

Накануне нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал страшную новость. Звёздный футболист сообщил о трагической гибели одного из новорождённых близнецов.

«Это величайшая боль, которую могут чувствовать родители»

Ещё в октябре 2021 года Криштиану написал в социальных сетях, что он и его возлюбленная Джорджина Родригес ждут появления на свет близнецов. Футболист опубликовал фотографию с девушкой и со снимком УЗИ в руках. На тот момент пара уже воспитывала четверых детей. Криштину-младший родился в 2010-м, близнецы Ева и Матео — в 2017-м при помощи суррогатного материнства, Алана Мартина — тоже в 2017 году (первый совместный ребёнок Криштиану и Джорджины).

18 апреля стало известно, что Родригес родила девочку. Мальчик, к сожалению, скончался.

«С глубокой грустью мы должны сообщить, что наш мальчик скончался. Это величайшая боль, которую могут чувствовать любые родители. Только рождение малышки даёт нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестёр за всю их квалифицированную помощь и поддержку. Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время», — написал португалец в социальных сетях.

Как футбольный мир отреагировал на печальную новость

Естественно, на новость такого масштаба отреагировали многие игроки, а также клубы и родственники Криштиану. Немало людей из мира футбола оставляли под постом разнообразные смайлы: кто-то молился, кто-то оставлял разбитые сердечки.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд:

«Все мои мысли сейчас о тебе и Джорджине, брат. Прими мои соболезнования».

Бывший игрок сборной Англии, эксперт Гари Линекер:

«Ужасно печальные новости. Искренние соболезнования тебе и твоей семье».

Трёхкратный чемпион мира Пеле:

«Мой друг, сейчас я молюсь за тебя в этот тяжёлый момент. Пусть Бог утешит ваши сердца и просветит каждый шаг на пути».

«Манчестер Юнайтед»:

«Твоя боль — наша боль. Желаем сил и любви тебе и твоей семье в это тяжёлое время».

«Реал», его президент и совет директоров глубоко опечалены смертью одного из малышей, которых ожидали наш дорогой Криштиану Роналду и Джорджина Родригес».

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОНАЛДУ

«Спортинг»:

«Сил тебе, Криштиану. Вся наша семья вместе с тобой».

Катя Авейру, сестра Роналду:

«Я люблю тебя. Пусть бог позаботится обо всём и поможет тебе. Наш ангелочек уже на попечении Господа. А девочка вырастет сильной и здоровой».

Самый тяжёлый месяц для Роналду в сезоне

Нынешний месяц превратился для Роналду в настоящее испытание. Полторы недели назад Криштиану попал в неприятную историю. После матча АПЛ с «Эвертоном» (0:1) португалец не справился с эмоциями и выбил телефон из рук болельщика, пытавшегося снять игрока на видео. Впоследствии выяснилось, что мальчик-фанат болен аутизмом, это ещё сильнее усугубило положение. Роналду принёс извинения за вспышку гнева в социальных сетях, однако мама мальчика восприняла всё это как простую отписку.

Чуть позже появилась информация, что Криштиану не входит в планы нового главного тренера «Манчестер Юнайтед». Мало кто сомневается, что им станет Эрик тен Хаг, который сейчас рулит в «Аяксе». Судя по всему, голландский специалист возглавит английский клуб по окончании сезона. Возможно, именно эта новость поспособствовала великолепной игре Роналду в матче с «Норвичем» (3:2) — звёздный игрок забил все три мяча в ворота соперника. Победный гол Криштиану оформил со штрафного, чего с ним не было с июля 2020 года.

Роналду впервые с 2006-го останется без трофеев, при этом его команда рискует не попасть в Лигу чемпионов.