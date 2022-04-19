Столичное "Динамо" впервые за 10 лет вышло в полуфинал Кубка России

Московский футбольный клуб "Динамо" победил калининградскую "Балтику" в серии пенальти в четвертьфинальном матче Бетсити - Кубка России. Встреча прошла во вторник в Калининграде в присутствии 16 553 зрителей.

Фото: rusfootball rusfootball

Основное время закончилось со счетом 1:1. Гол у "Динамо" забил Денис Макаров (35-я минута), в составе "Балтики" отличился Ишхан Гелоян (84). В серии пенальти точнее были динамовцы - 5:4. На 33-й минуте встречи после неудачного столкновения с нападающим "Балтики" Артемом Поповым поле покинул хорватский полузащитник "Динамо" Никола Моро. После столкновения у Моро был разбит нос, вместо него на поле вышел нападающий Вячеслав Грулев. Игра проходила без использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за отсутствия технической возможности. Во втором тайме на трибуне произошло возгорание баннера, на стадионе возникло небольшое задымление. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в своем телеграм-канале, что баннер потушили пожарные.

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Соперник подопечных Сандро Шварца в полуфинале нынешнего розыгрыша турнира определится по результатам жеребьевки, дата которой будет известна позднее.

"Балтика" в прошлом сезоне заняла шестое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1), поэтому начала Кубок России с элитного группового раунда. Калининградская команда попала в группу 8 с "Саранском" и подмосковными "Химками" и заняла в ней первое место. В 1/8 финала "Балтика" дома победила "Чайку" из Ростовской области (3:0). Калининградский клуб впервые в истории Кубка России сыграл в четвертьфинале турнира, ранее "Балтика" не проходила далее 1/8 финала.

Бело-голубые также начали участие в кубке страны с элитного раунда. Московская команда попала в группу 11 вместе с "Оренбургом" и ставропольским "Динамо" и заняла первое место. В 1/8 финала "Динамо" на своем поле выиграло у "Нижнего Новгорода" со счетом 3:0. "Динамо" не выходило в полуфинал кубка страны 10 лет, московский клуб является победителем турнира 1995 года, тогда в финальном матче был обыгран волгоградский "Ротор". Тот трофей на данный момент является последним для "Динамо". В финалах Кубка России "Динамо" играло четыре раза: в 2012-м москвичи проиграли казанскому "Рубину", в 1999-м - петербургскому "Зениту", в 1997-м - московскому "Локомотиву", в 1995-м - выиграли у "Ротора".