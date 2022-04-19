Фуболист "Динамо" получил серьезную травму на матче с "Балтикой"

— После столкновения с игроком «Балтики» Никола Моро получил рваную рану верхней губы и перелом центральных резцов верхней челюсти. Сотрясение головного мозга под вопросом. Рана зашита сразу после игры врачами команды, — цитирует Родионова пресс-служба клуба.



— По Николо Моро пока не могу дать конкретного ответа. Его повреждение выглядит не очень хорошо. Потребуется время, чтобы оценить и точно сказать, сумеет ли он сыграть против ЦСКА в воскресенье, — сказал журналистам после матча главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.