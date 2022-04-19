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1 час назад

Рваная рана верхней губы и перелом центральных резцов верхней челюсти — в «Динамо» назвали диагноз Моро

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Главный врач «Динамо» Александр Родионов назвал предварительный диагноз полузащитника команды Николы Моро после столкновения в матче ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России с «Балтикой».

Фуболист "Динамо" получил серьезную травму на матче с "Балтикой"
Фото: МатчТВМатчТВ

Встреча прошла во вторник в Калининграде. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Победитель был выявлен в серии пенальти — точнее оказались «бело-голубые». Хорватский футболист «Динамо» в первом тайме столкнулся головами с Максимом Тишкиным и покинул поле. Его заменил Вячеслав Грулев.

— После столкновения с игроком «Балтики» Никола Моро получил рваную рану верхней губы и перелом центральных резцов верхней челюсти. Сотрясение головного мозга под вопросом. Рана зашита сразу после игры врачами команды, — цитирует Родионова пресс-служба клуба.

— По Николо Моро пока не могу дать конкретного ответа. Его повреждение выглядит не очень хорошо. Потребуется время, чтобы оценить и точно сказать, сумеет ли он сыграть против ЦСКА в воскресенье, — сказал журналистам после матча главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

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