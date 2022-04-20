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46 минут назад

ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018

Лера Букина

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение приостановить выплаты России за организацию и проведение чемпионата мира 2018 года. Об этом заявил директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, передает «Спорт-Экспресс».

ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что Россия на данный момент получила 30% от суммарного размера.

«Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты приостановлены, а не отменены», — указал Митрофанов.

Ранее сообщалось, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2018 году Россия впервые приняла чемпионат мира по футболу. Сборная России дошла до четвертьфинала турнира. В нем победили хорватские футболисты в серии пенальти. Победителем чемпионата мира стала сборная Франции, которой удалось обыграть в финале команду Хорватии (4:2).

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