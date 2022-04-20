Гол Головина принес "Монако" победу над "Ниццей"

«Монако» дома обыграл «Ниццу» в матче 33-го тура чемпионата Франции.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол в компенсированное к первому тайму время забил Александр Головин. Для полузащитника сборной России это первый мяч с октября прошлого года.
В других матчах среды «Лорьян» обыграл «Мец» (1:0), «Реймс» — «Лилль» (2:1), «Клермон» — «Труа» (1:0). Вничью завершилась встреча «Бордо» — «Сент-Этьен» (2:2).
«Монако» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» (54) идет пятой.