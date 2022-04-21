Пилот «Формулы-1» Хэмилтон и теннисистка Уильямс вложили 20 млн фунтов в проект по покупке «Челси»

Семикратный чемпион «Формулы-1» и победительница 23 турниров Большого Шлема инвестировали 20 миллионов фунтов (по 10 млн каждый) в проект консорциума, который возглавляет экс-президент «Ливерпуля» Мартин Бротон.

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О желании Бротона приобрести «Челси» стало известно 19 марта.

Консорциум, который представляют Бротон, сейчас являющийся председателем правления International Airlines Group, и президент World Athletics Себастьян Коу, направил предложение о приобретении лондонского клуба у Романа Абрамовича.

Представители инвестиционного объединения сообщили, что готовы вкладывать деньги в развитие клубной инфраструктуры и усиление состава. При этом они подчеркнули, что средства, направленные на приобретение клуба, будут «незамедлительно переданы жертвам гуманитарного кризиса» на Украине.

Экс-президент «Ливерпуля» также пообещал, что фанаты будут активно участвовать в принятии решений, влияющих на судьбу «Челси».