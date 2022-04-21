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48 минут назад

Футболистка «Вероны» Мягкова: по-русски в Италии лучше не говорить

Вероника Полынина

Футболистка итальянской «Вероны» Алина Мягкова рассказала Sports.ru об отношении к россиянам в Италии.

Футболистка «Вероны» Мягкова: по-русски в Италии лучше не говорить
Фото: РФСРФС

По словам спортсменки, отношение подруг по команде и болельщиков к ней не изменилось, а жители города «немного шугаются» русского языка.

«В команде отношение ко мне совершенно не изменилось. И все девочки, и тренерский штаб общаются абсолютно ровно. Тренеры постоянно спрашивают, как у меня дела, все ли нормально, нужная ли какая-то помощь. А если брать в целом... Лучше нигде не говорить по-русски в общественных местах, они из-за этого немного «шугаются». По крайней мере в Вероне именно так происходит», - отметила футболистка.

Она также рассказала, что в феврале пыталась открыть банковский счет в Вероне, но ей отказали. Мягкова предположила, что причиной отказа стал ее российский паспорт.

По словам спортсменки, болельщики ведут себя как обычно – с трибун не освистывают, угроз не посылают.

Ранее в четверг, 21 апреля, сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович назвал безумием отстранение россиян от Уимблдона. По его словам, «когда политика вмешивается в спорт, это не приводит ни к чему хорошему». С невозможностью выступить на турнире столкнулся в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев.

Футбол,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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