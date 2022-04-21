Футболистка «Вероны» Мягкова: по-русски в Италии лучше не говорить

Футболистка итальянской «Вероны» Алина Мягкова рассказала Sports.ru об отношении к россиянам в Италии.
По словам спортсменки, отношение подруг по команде и болельщиков к ней не изменилось, а жители города «немного шугаются» русского языка.
«В команде отношение ко мне совершенно не изменилось. И все девочки, и тренерский штаб общаются абсолютно ровно. Тренеры постоянно спрашивают, как у меня дела, все ли нормально, нужная ли какая-то помощь. А если брать в целом... Лучше нигде не говорить по-русски в общественных местах, они из-за этого немного «шугаются». По крайней мере в Вероне именно так происходит», - отметила футболистка.
Она также рассказала, что в феврале пыталась открыть банковский счет в Вероне, но ей отказали. Мягкова предположила, что причиной отказа стал ее российский паспорт.
По словам спортсменки, болельщики ведут себя как обычно – с трибун не освистывают, угроз не посылают.
Ранее в четверг, 21 апреля, сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович назвал безумием отстранение россиян от Уимблдона. По его словам, «когда политика вмешивается в спорт, это не приводит ни к чему хорошему». С невозможностью выступить на турнире столкнулся в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев.