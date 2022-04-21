Футболистка «Вероны» Мягкова: по-русски в Италии лучше не говорить

«В команде отношение ко мне совершенно не изменилось. И все девочки, и тренерский штаб общаются абсолютно ровно. Тренеры постоянно спрашивают, как у меня дела, все ли нормально, нужная ли какая-то помощь. А если брать в целом... Лучше нигде не говорить по-русски в общественных местах, они из-за этого немного «шугаются». По крайней мере в Вероне именно так происходит», - отметила футболистка.