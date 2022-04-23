«Локомотив» обыграл «Нижний Новгород»

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимал «Нижний Новгород». Хозяева одержали победу — 2:1.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Счёт был открыт в первом тайме. На 37-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. На 53-й минуте хавбек оформил дубль.

На 70-й минуте с поля был удалён полузащитник «Нижнего Новгорода» Илья Берковский. На 78-й минуте один мяч отыграл хавбек гостей Кирилл Кравцов.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).