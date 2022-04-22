Футболисты "Спартака" отправились на матч на поезде

Футболисты московского "Спартака" в пятницу на поезде отправились на гостевой матч 26-го тура Тинькоф - Российской премьер-лиги против "Ростова". Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Провожать спартаковцев на Казанский вокзал пришли около 20 человек. Команда будет добираться до Ростова-на-Дону 16 часов.

Причиной того, что команда поехала на игру на поезде, стала приостановка аэропорта в Ростове-на-Дону на фоне проведения специальной военной операции на Украине.