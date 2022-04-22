Доказана серьезная ошибка футбольного судьи

"Однако, учитывая то обстоятельство, что во время контакта с ногой игрока атаки она не находилась в опоре, и, когда она встала в опору, контакт произошел внизу в области голеностопа, а также то, что интенсивность контакта была невысокой, данное нарушение правил комиссия не считает серьезным нарушением правил игры, а безрассудным поведением, за что судья должен был вынести данному игроку предупреждение, а не удалять его с поля", - говорится в сообщении.