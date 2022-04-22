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1 час назад

Доказана серьезная ошибка футбольного судьи

ТАССиещё 5

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение судьи Василия Казарцева не назначать пенальти в ворота московского "Локомотива" в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", но правильно не удалил с поля игрока железнодорожников Алексиса Бека Бека. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба РФС.

Доказана серьезная ошибка футбольного судьи
Фото: ТАССТАСС

17 апреля "Сочи" дома сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 2:2.

"Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды "Локомотив" Бека Бека, осознавая, что может опоздать сыграть в мяч, увидев приближающегося игрока атакующей команды "Сочи" Маттео Кассьерру, направил прямую ногу в направлении мяча и соперника, и, не совсем удачно сыграв в мяч, допустил контакт с ногой соперника на линии штрафной площади, что, по мнению большинства членов комиссии, является нарушением правил игры, совершенным в пределах штрафной площади, и судья должен был назначить пенальти в ворота команды "Локомотив", - говорится в заявлении.

"Однако, учитывая то обстоятельство, что во время контакта с ногой игрока атаки она не находилась в опоре, и, когда она встала в опору, контакт произошел внизу в области голеностопа, а также то, что интенсивность контакта была невысокой, данное нарушение правил комиссия не считает серьезным нарушением правил игры, а безрассудным поведением, за что судья должен был вынести данному игроку предупреждение, а не удалять его с поля", - говорится в сообщении.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. "Сочи" располагается на четвертом месте в таблице с 43 очками после 25 игр. В следующем туре "Локомотив" примет "Нижний Новгород" 23 апреля, "Сочи" в этот же день дома встретится с грозненским "Ахматом".

Футбол,Василий Казарцев,РФС,
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