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1 час назад

Бывший вратарь «Спартака» призвал отстранить россиян от матчей НХЛ в Праге

Lenta.ru

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в своем Twitter призвал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) отстранить российских хоккеистов от матчей в Праге.

Экс-вратарь «Спартака» призвал отстранить россиян от матчей НХЛ
Фото: аррарр

«Если их допустят, я сделаю все возможное, чтобы игры не проводились в Чехии. Я обращусь к правительству, организаторам, потенциальным спонсорам и общественности», — заявил бывший вратарь «Спартака».

По словам чешского голкипера, российские спортсмены рекламируют действия властей страны.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 пройдут в Праге 7-8 октября. «Нэшвилл Предаторс» проведет две встречи с «Сан-Хосе Шаркс».

Сейчас за «Нэшвилл» выступает один российский хоккеист — форвард Яков Тренин. В «Сан-Хосе» играют российские защитники Николай Кныжов и Артемий Князев, а также нападающий Александр Барабанов. У Тренина и Барабанова в конце сезона заканчиваются контракты.

27 февраля Гашек предложил приостановить контракты российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На его позицию отреагировал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников. Он заявил, что бомбардировки Белграда не мешали Гашеку зарабатывать миллионы, выступая в НХЛ.

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