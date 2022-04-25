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59 минут назад

«Барселона» впервые в истории проиграла «Райо Вальекано» дважды в сезоне

Чемпионат.comиещё 13

«Барселона» впервые в своей истории проиграла «Райо Вальекано» в Ла Лиге оба матча в сезоне.

"Барселона" поставила очередной антирекорд
Фото: EPAEPA

24 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках перенесённого матча 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Гости одержали победу — 1:0. Единственный гол забил полузащитник гостей Альваро Гарсия на седьмой минуте матча.

Напомним, первая игра между командами, которая проходила 27 октября 2021 года, завершилась с аналогичным счётом. В той встрече единственный гол на 30-й минуте забил Радамель Фалькао

После 33 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 63 очка. «Райо Вальекано» с 40 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 78 очков.

Футбол,Новости Примеры,Реал,
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