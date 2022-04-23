Роналду забил гол в первой игре после смерти сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в выездной встрече 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Португалец отличился на 34-й минуте с передачи Неманьи Матича. После его гола преимущество лондонцев сократилось до одного мяча. Хозяева благодаря голам Нуну Тавареша и Букайо Сака ведут со счетом 2:1. На момент написания новости в матче идет перерыв.

Для Роналду игра с «Арсеналом» стала первой после смерти новорожденного сына. О потере ребенка португалец рассказал 18 апреля. Он назвал случившееся самой большой болью, которую могут испытать родители, и отметил, что им придает сил рождение дочери.