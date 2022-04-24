Экс-форвард "Зенита" рассказал, какой Дзюба как личность

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Станислав Крапухин, выступающий за латвийскую "Ауду", поделился мнением о форварде сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.
"Какой Дзюба как личность, а не футболист? Совершенно открытый человек, позитивный. Ничего негативного сказать не могу про него. Он делал атмосферу в раздевалке, в автобусе. Позитивный, смешной. Разбавляет атмосферу шутками. Душа компании. Может, его негативный образ возникает из-за того, что он может что-то лишнее сказать прессе. Но это – его характер", - приводит слова футболиста "Спорт день за днем".
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы 11 голов в 24 матчах, один из которых с пенальти. Также 33-летний россиянин записал в свой актив семь результативных передач. В ближайшем туре чемпионата России "Зенит" сыграет на выезде с "Краснодаром". Встреча состоится 24 апреля. Начало в 19.00 (мск).
Ранее российская порноактриса Елена Беркова, которая с недавних пор выступающая в поп-ММА, захотела провести спарринг с Артемом Дзюбой.