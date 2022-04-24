Экс-форвард "Зенита" рассказал, какой Дзюба как личность

"Какой Дзюба как личность, а не футболист? Совершенно открытый человек, позитивный. Ничего негативного сказать не могу про него. Он делал атмосферу в раздевалке, в автобусе. Позитивный, смешной. Разбавляет атмосферу шутками. Душа компании. Может, его негативный образ возникает из-за того, что он может что-то лишнее сказать прессе. Но это – его характер", - приводит слова футболиста "Спорт день за днем".