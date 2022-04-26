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48 минут назад

Федун заявил, что продолжит делать все для футбольного клуба "Спартак"

ТАССиещё 7

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун будет делать все возможное для того, чтобы футбольный клуб продолжил существование. Об этом он рассказал журналистам во вторник.

"Слухи, распускаемые нашими врагами"
Фото: ТАССТАСС

"Первое - ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны, - сказал Федун, являющийся вице-президентом по стратегическому развитию "Лукойла". - Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью телеканалу "Россия-24". Второе - ситуация сложная и будет еще осложняться. Мой опыт четырех кризисов говорит, что процесс далеко не закончен".

21 апреля компания "Лукойл", которая является генеральным спонсором "Спартака", сообщила об уходе Вагита Алекперова с поста президента и из состава совета директоров. 30 мая акционеры компании выберут нового президента компании.

"Но я много раз говорил, что "Спартак" - это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное - сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря - не дождетесь", - добавил Федун.

"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 31 очко в 26 матчах. В следующем туре красно-белые 1 мая дома сыграют с самарскими "Крыльями Советов".

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