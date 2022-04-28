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1 час назад

«ПСЖ» готов продать Неймара за 90 млн евро

Евро-футбол.Руиещё 4

Руководство «ПСЖ» планирует этим летом продать звёздного бразильского нападающего Неймара.

«ПСЖ» готов продать Неймара за 90 млн евро
Фото: ReutersReuters

По информации Daily Mail, парижская команда готова отпустить 30-летнего бразильского футболиста за 90 миллионов евро. Напомним, что в 2017 году парижане заплатили за форварда невероятные 222 миллиона евро. Действующее соглашение Неймара с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Сам игрок не горит желанием менять клубную прописку.

В этом сезоне Неймар провёл во французском чемпионате 19 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Футбол,
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