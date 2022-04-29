Губерниев отказался считать Дзюбу и Семака символами "Зенита"

"Ничто не вечно под луной. В футболе часто возникают разговоры, что невозможно представить, например, "Спартак" без Романцева. Но тем не менее, команды живут, тренеры живут своей жизнью. Сейчас еще в спорте непростая ситуация. Одно дело, когда есть еврокубки, другое, когда их нет. Это тоже будет откладывать отпечаток. Но в футболе точно нет незаменимых. "Зенит" — это Морозов, Садырин и целая группа тренеров, которая была дальше. Поэтому я представляю "Зенит" без Дзюбы и Семака. Может, Сергею Богдановичу нужно найти вызов в другом клубе. Семак — классный специалист, он не останется без работы. Дзюба тоже. В паспорт кому заглядывать рано, игрок он прекрасный. Но я не считаю, что Дзюба и Семак являются символами "Зенита", — приводит слова телеведущего "СЭ".