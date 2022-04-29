Губерниев отказался считать Дзюбу и Семака символами "Зенита"

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем форварда Артема Дзюбы и главного тренера Сергея Семака в петербургском "Зените".
"Ничто не вечно под луной. В футболе часто возникают разговоры, что невозможно представить, например, "Спартак" без Романцева. Но тем не менее, команды живут, тренеры живут своей жизнью. Сейчас еще в спорте непростая ситуация. Одно дело, когда есть еврокубки, другое, когда их нет. Это тоже будет откладывать отпечаток. Но в футболе точно нет незаменимых. "Зенит" — это Морозов, Садырин и целая группа тренеров, которая была дальше. Поэтому я представляю "Зенит" без Дзюбы и Семака. Может, Сергею Богдановичу нужно найти вызов в другом клубе. Семак — классный специалист, он не останется без работы. Дзюба тоже. В паспорт кому заглядывать рано, игрок он прекрасный. Но я не считаю, что Дзюба и Семак являются символами "Зенита", — приводит слова телеведущего "СЭ".
Соглашение "Зенита" с Дзюбой и Семаком рассчитано до конца июня нынешнего года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать семь результативных передач. "Зенит" после 26 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Сергея Семака 58 очков. У идущего вторым московского "Динамо" — 52 балла.
Замыкает тройку — ЦСКА, набравший 47 очков. Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал единственный клуб, куда Артем Дзюба может уйти из "Зенита".