Матчи "Зенита" пройдут при полной заполняемости домашнего стадиона

<p> ФК «Зенит» получил разрешение заполнить трибуны «Газпром-арены» на 100% на заключительных играх Тинькофф РПЛ, сообщил официальный телеграм-канал петербуржцев. </p> <p> До этого клубу было разрешено заполнять стадион только на 70%. </p> <p> До конца нынешнего сезона «сине-бело-голубые» проведут два матча в рамках Тинькофф РПЛ: 30 апреля с московским «Локомотивом», 7 мая – с подмосковными «Химками». </p> <p> На данный момент «Зенит» с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице Чемпионата России. Чтобы оформить чемпионство, клубу необходимо в оставшихся четырех встречах набрать шесть очков. </p> <p> Последний раз «Зенит» мог сыграть при полных трибунах 14 марта 2020 года. Тогда на матч с екатеринбургским «Уралом» пришли 33 677 зрителей. Ту игру петербуржцы выиграли со счетом 7:1. После местные власти ввели ограничения на посещение «Газпром-арены» из-за пандемии Covid-19. В разгар пандемии клуб мог заполнять трибуны только на 10% от вместимости стадиона. </p>