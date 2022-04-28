Повязка на руке Бензема: необходимость или суеверие?

Форвард «Реала» Карим Бензема третий год появляется на матчах с неизменным атрибутом — с белой повязкой на правой руке. Среди поклонников ходят разные предположения на ее счет, некоторые из них даже считают, что под ней скрывается перчатка Таноса.
О реальном предназначении и истории повязки рассказал Sport24.
По данным издания, Бензема начал носить бандаж с января 2019 года. Необходимость в нем возникла после матча Ла Лиги, где он столкнулся с защитником «Бетиса» Марком Бартрой и, неудачно упав, сломал себе палец. Футболиста сразу заменили, а врачи заявили о необходимости операции. Бензема узнавал можно ли обойтись без хирургического вмешательства, но получил отрицательный ответ.
Из-за кризиса в «Реале» футболист решил отложить операцию до более удобного момента, который наступил летом 2019 года. Однако, готовясь к новому сезону, он на одной из тренировок снова повредил тот самый мизинец. От повторного хирургического вмешательства Бензема отказался, чтобы не терять время. И больше подходящего времени сделать операцию у него до сих пор не появлялось, поскольку «Реал» до сих пор не может обойтись без него.
Также не исключено, что ношение повязки имеет долю суеверия, ведь после получения травмы, футболист показывает лучшую игру в своей карьере. При этом в скором времени у Бенземы появится возможность провести операцию и восстановиться, поскольку летом не ожидается никаких международных соревнований. Поэтому, возможно, уже в следующем сезоне фанаты смогут увидеть футболиста на поле без повязки на руке.