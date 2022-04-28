Повязка на руке Бензема: необходимость или суеверие?

Форвард «Реала» Карим Бензема третий год появляется на матчах с неизменным атрибутом — с белой повязкой на правой руке. Среди поклонников ходят разные предположения на ее счет, некоторые из них даже считают, что под ней скрывается перчатка Таноса.

Фото: тасс тасс

О реальном предназначении и истории повязки рассказал Sport24.

По данным издания, Бензема начал носить бандаж с января 2019 года. Необходимость в нем возникла после матча Ла Лиги, где он столкнулся с защитником «Бетиса» Марком Бартрой и, неудачно упав, сломал себе палец. Футболиста сразу заменили, а врачи заявили о необходимости операции. Бензема узнавал можно ли обойтись без хирургического вмешательства, но получил отрицательный ответ.

Из-за кризиса в «Реале» футболист решил отложить операцию до более удобного момента, который наступил летом 2019 года. Однако, готовясь к новому сезону, он на одной из тренировок снова повредил тот самый мизинец. От повторного хирургического вмешательства Бензема отказался, чтобы не терять время. И больше подходящего времени сделать операцию у него до сих пор не появлялось, поскольку «Реал» до сих пор не может обойтись без него.